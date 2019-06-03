В Парголово умер 50-летний мужчина на квадроцикле. Причины смерти устанавливаются

Поездка закончилась трагедией. Фото: pixabay
Поездка закончилась трагедией. Фото: pixabay

По предварительным данным, мужчина, погибший в Парголово во время езды на квадроцикле, мог умереть еще во время движения.

Сообщается, что 50-летний житель двигался на транспортном средстве по Вокзальному шоссе в Парголово. В какой-то момент, по неустановленным причинам, он заехал в канаву и скончался. Есть версия о том, что гражданин мог умереть еще во время движения.

Известно, что происшествие случилось в понедельник, 3 июня. Около трех часов дня петербуржец умер, упав с квадроцикла.

Возможно, мужчина не справился с управлением транспортным средством и съехал в канаву из-за какого-либо сердечно-сосудистого заболевания, которое мгновенно унесло его жизнь прямо на месте дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники судебной медицинской экспертизы по данному факту проведут исследования для установки причины смерти.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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