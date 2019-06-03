У Петропавловской крепости поселился нерпенок малыш

В Петербурга почти в самом его центре живет детеныш нерпы. Видимо, он заблудился. Волонтеры просят местных жителей сообщать об его очередном появлении.

В Санкт-Петербурге нерпенок в одиночестве приплывает к стенам Петропавловской крепости. Его заметили очевидцы и сообщили об этом специалистам. Тут же в «ВКонтакте» в сообществе «Фонда друзей балтийской нерпы» попросили обращаться к волонтерам по номеру 699-23-99 в случае очередного обнаружения животного.

По некоторым данным, малыш нерпы наведывается к стенам крепости на протяжении уже 2 недель. Он приплывает туда вечерами и остается на ночевку. Днем зверек куда-то уплывает. По мнению экспертов, на фотографиях животное выглядит измученным и нуждается в профессиональной специалистов-зоологов.

Все, кто увидит крошку-нерпу в Петропавловской крепости – сообщите об этом по указанному выше телефону.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.