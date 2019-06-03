В мае таможенники Петербурга и Ленобласти задержали на границе больше 900 кг санкционки

Остановили незаконный ввоз мяса, молочных продуктов и даже комбикорма.

Россельхознадзор Петербурга и Ленинградской области поведал о том, сколько раз и в каких количествах люди пытались незаконно провести в Российскую Федерацию продуктов.

Сотрудники ведомства сообщили 3 июня о результатах своей деятельности за май 2019 года. Стало известно, что граждане нашего государства производили попытки ввоза на территорию РФ около тонны пищевых продуктов. Было осуществлено 142 случая незаконной провозки зарубежной продукции в ручной клади и багаже в Петербург.

Таможенники зарегистрировали на границе с Финляндией и Эстонией, в воздушной гавани «Пулково» попытки ввоза 925 килограммов молочных продуктов, мясных и рыбных изделий, продуктов для кормежки животных.

Ведомство также напоминает о том, что в РФ нельзя провозить продукцию без упаковки с предприятия или массой превышающей 5 кг.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.