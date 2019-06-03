В Петербурге могут открыть советские кулинарии или фабрики-кухни

Раньше там готовили обеды для рабочих. Фото: pixabay

Раньше там готовили обеды для рабочих. Фото: pixabay

Петербуржцы перестали готовить дома. Из-за большого спроса на уже готовую еду, предлагают открыть «столовки» советского типа.

Аналитики сделали вывод, что жители Петербурга не хотят готовить в домашних условиях. Например, за 2018 год по всей стране рынок готовой к употреблению продукции вырос на 100 млрд рублей. Эксперты считают, что уже к 2025 году это число увеличится еще вдвое.

Известно, что крупные торговые сети начали открывать специальные отделы, где продаются уже готовые изделия: мясные котлеты, которые нужно лишь разогреть в микроволновке, порезанные салаты, бутерброды и т.д. При этом, растет количество ресторанов и кафе типа «шаверма».

Ожидается, что из-за большого потребительского спроса на готовую еду, в Северной столице начнут открывать кулинарии советского типа. Такие начали работать в СССР в 1930-х годах.

Например, известно, что Московско-Нарвская столовая готовила 85 тысяч готовых обедов для работников предприятий ежедневно.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.