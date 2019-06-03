Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» из-за статьи StarHit

Галкин прокомментировал новость об особняке на Кипре. Фото: maxgalkinru/ instagram
Галкин прокомментировал новость об особняке на Кипре. Фото: maxgalkinru/ instagram

Известный телеведущий является главным редактором издания.

Все началось с публикации StarHit о том, что у Максима Галкина и Аллы Пугачевой строится особняк на Кипре. В тексте публикации говорилось, что семья возводит на острове огромный дом.

Написанное возмутило Максима Галкина, который назвал все это ложью. Он отметил, что никаких домов на Кипре они не планируют, а также написал, что не распространял такую информацию никаким источникам. Галкин обвинил в лживой статье Малахова, который, являясь главредом СМИ, допустил ее публикацию. Он назвал коллегу «главным сплетником», а также считает, что издание просто захотело заработать на его имени.

Он попросил не упоминать его семью в материалах StarHit, а также поставил хештег #малаховлжет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пугачева встретилась с финалистами «Голос. Дети».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
алла пугачева андрей малахов максим галкин
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