Неизвестный пытался ограбить банк в Мурино

Мужчина заявился в организацию в маске и с пистолетом.

Инцидент случился вечером 3 июня. Обо всем сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что речь идет о банке «Санкт-Петербург», находящийся на Привокзальной площади в Мурино. Неизвестный в маске ворвался в здание, схватил сотрудницу и поволок ее за собой к кассе. Он требовал, что консультант отдала ему все деньги, но у нее не оказалось ключей.

Очевидцы уверяют, что мужчины выстрелил как минимум один раз, а потом скрылся с места происшествия.

Сейчас полицейские разыскивают преступника – они изучают видеозаписи с камер наблюдения, ими уже составлен фоторобот злоумышленника.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что неизвестные в масках хотели ограбить магазин в Селезнево. Двое мужчин в масках вошли в помещения магазина на Центральной улице в ночь со вторника на среду — приблизительно в 01:45. В магазине находились два продавца и рабочий.