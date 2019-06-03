Шнуров считает, что рэп-баттлы умерли как жанр

Шнуров считает, что рэп-баттлы - неинтересное зрелище. Фото: со страницы Сергея Шнурова в Instagram

Шнуров считает, что рэп-баттлы - неинтересное зрелище. Фото: со страницы Сергея Шнурова в Instagram

Музыкант не видит в этом ничего странного.

Своим мнение Сергей Шнуров поделился 3 июня, отвечая на вопросы журналистов издания Петербургского международного экономического форума.

Лидер группы «Ленинград» убежден, что рэп-баттлы слишком быстро набрали популярность и также скоро перестали быть хоть кому-нибудь интересны. Шнуров считает, что жанр скончался «как в свое время риторические бои в Риме». Музыкант думает, что такое никому не может быть интересно, ведь нет зрелищности. Шнуров рассказал, что выяснить отношения при помощи рэп-баттла невозможно.

Напоминаем, что многие связывают популярность жанра с YouTube каналом «Versus», видео которого набирают миллионы просмотров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Госдуме Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах. На заседании совета при комитете культуры лидер группировки «Ленинград» высмеял цензуру и заявил: «Давайте будем лицензии выписывать на пописать?»