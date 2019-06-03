Стало известно о первом подозреваемом в убийстве спецназовца

Есть мнение, что все остальные успели уехать в Армению.

О том, что задержан первый подозреваемый в убийстве Никиты Белянкина, рассказал отец погибшего в разговоре с РИА Новости 3 июня.

Сотрудники правоохранительных органов также подтвердили сказанное, сообщив, что почти все личности участников драки в Подмосковье установлены. Полицейские уже обыскали их дома и изъяли вещи, которые могут им помочь в расследовании. Белянкин-старший заявил, что большинство мужчин, участвующих в потасовке, покинули Россию, но Армения, по его словам, обещала всех выдать в случае необходимости.

Напоминаем, что спецназовец погиб в ночь на воскресенье в Подмосковье. Молодой человек пытался остановить уличную драку, а в итоге получил удар ножом прямо в сердце. Белянкин умер на месте от полученной травмы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что служивший в Сирии боец убит в уличной драке в Подмосковье.