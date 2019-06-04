Ученые советуют пить верблюжье молоко при диабете

Именно молоко верблюдиц полезно при заболевании.

Результатами своего исследования поделились ученые из Уэльского университета. Они сообщают, что жирные кислоты, содержащиеся в молоке верблюда, благотворно сказываются на воспалении в жировой ткани человека.

Специалисты отследили, как молоко воздействует на людей с диабетом. Они выяснили, что здоровье улучшается, если человек регулярно употребляет напиток, передает портал medikforum.ru. Эксперты также уточнили, что жирные кислоты молока помогают в борьбе с инфекцией, что делает его незаменимым помощником для диабетиков.

Напоминаем, что диабет сопровождается обильным выделением мочи. Наиболее часто имеется в виду сахарный диабет, при котором повышен уровень глюкозы в крови.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые назвали продукты, которые становятся причиной проблем с ЖКТ. Они не советуют есть жирную пищу и много мяса, чтобы оставаться здоровыми.