Ученые назвали продукты, которые становятся причиной проблем с ЖКТ

Питание влияет на появление рака. Фото: Pixabay
Питание влияет на появление рака. Фото: Pixabay

Специалисты советуют отказаться от жирной пищи.

Своими наблюдениями поделились ученые из Копенгагенского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии. Их интересовало, как влияет режим питания на развитие рака толстой кишки. Как и ожидалось, употребление тех или иных продуктов увеличивало шанс появления проблем с ЖКТ. Чтобы уберечь свое здоровье, лучше отказаться от пиши с насыщенными животными жирами.

В ходе наблюдения ученые выяснили, что примерно половина населения Китая, Австрии, Франции, Германии, США, Японии и Италии мучаются от боли в желудке. Им специалисты советуют пересмотреть свою диету.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые доказали, что пищевой холестерин не связан с риском инсульта. Однако группа ученых из Университета Восточной Финляндии провела масштабный эксперимент, в котором поучаствовало почти 2 тысячи мужчин. В течение 21 года из общего числа участников 217 перенесли инсульт. Однако пищевой холестерин они не употребляли.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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