Полиция задержала граждан, обвиняемых в поножовщине и избиениях в Ленобласти и Петербурге

Инциденты произошли в Выборгском, Петродворцовом и Бокситогорском районах.

Как сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 1 июня в одно из медицинских учреждений Петербурга был госпитализирован в тяжелом состоянии гражданин 1983 года рождения. После оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. По предварительной версии, они около 19:00 у дома 15 по улице Валерия Гаврилина во время внезапной ссоры избили пострадавшего. Подозреваемых задержали Полиция возбудила уголовное дело.

По статье “умышленное причинение тяжкого вреда здоровью” была задержана гражданка 1989 года рождения. Полиция сообщает, что она 2 июня около 14:00 находясь в своей квартире, во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ножом ударила находившегося в гостях потерпевшего. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести из квартиры дома 34 по улице Победы города Ломоносова. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

В Ленобласти был задержан неработающий ранее судимый гражданин 1991 года рождения, а также гражданин 1978 года рождения. Их задержали по подозрению в избиении мужчины в квартире дома по улице Металлургов городе Пикалево. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге и Ленобласти в больницу доставили двоих детей с тяжелыми травмами.