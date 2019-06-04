В Петербурге и Ленобласти в больницу доставили двоих детей с тяжелыми травмами

Несовершеннолетних госпитализировали в Красногвардейском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти.

Полиция начала проверку для выяснения всех обстоятельств, при которых подростки получили травмы. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Госпитализация понадобилась подростку 2003 года рождения. Сотрудники скорой помощи забрали подростка 3 июня около 11:30 из квартиры дома 11, корпус 2 по проспекту Косыгина. Потерпевший был в тяжелом состоянии.

Также 3 июня, в полицию Ломоносовского района поступила телефонограмма о том, что 2 июня из деревни Горбунки в тяжелом состоянии госпитализирована несовершеннолетняя 2006 года рождения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургскую больницу доставили мальчика, которого душили и избивали сверстники в лагере при школе.