В петербургскую больницу доставили мальчика, которого душили и избивали сверстники в лагере при школе

На шее у пострадавшего была обнаружена отметина, предположительно след от веревки. Фото: https://pixabay.com
На шее у пострадавшего была обнаружена отметина, предположительно след от веревки. Фото: https://pixabay.com

Мальчик 10 лет был доставлен в больницу с множественными травмами.

По словам самого мальчика, травмы о получил после избиения сверстниками. Об этом стало известно сегодня Gazeta.SPb. После происшествия мальчика доставили в детскую городскую больницу №1.

Врачи зафиксировали у школьника компрессионный перелом седьмого и восьмого грудных позвонков, ушиб области левого коленного сустава, закрытую черепно-мозговую травму.

Также известно, что на шее у пострадавшего была обнаружена отметина, предположительно след от веревки. Сотрудники медучреждения оценивают состояние мальчика, как средней степени тяжести.

Инцидент произошел в лагере дневного пребывания при образовательном учреждении. На подростка, по предварительной версии, напали ребята из другого отряда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мать-кукушку, бросившую двух годовалых детей в хостеле, арестовали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
детский лагерь происшествие
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