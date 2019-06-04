Мать-кукушку, бросившую двух годовалых детей в хостеле, арестовали

Женщина оставила детей в хостеле в подмосковных Котельниках. Вышла из помещения она под предлогом взять паспорт.

Женщину, оставившую своих детей в подмосковном хостеле, заключили под стражу. Сама же подозреваемая свою вину не признает и утверждает, что оставила детей в хостеле по договоренности с няней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Напомним, что 28 мая тревогу забили сотрудники хостела. Тогда к ним пришла женщина с двумя годовалыми детьми — девочкой и мальчиком. Она попросила предоставить им спальное место и ушла за паспортом. Мать-кукушка вышла из здания и не вернулась. После этого сотрудники хостела обратились с сообщением в правоохранительные органы.

В данным момент дети находятся в медучреждении до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи начали поиск женщины, оставившей двух годовалых детей в подмосковном хостеле.