Новые нерестилища позволят лососю из Ладоги подняться до Сайменсокого озера

Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. Фото: https://www.montanaangler.com

Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. Фото: https://www.montanaangler.com

Сейчас это невозможно, так как водоскат Иматранкоски — слишком сильное естественное препятствие для рыб.

Совместными усилиям Россия и Финляндия планируют улучшить популяцию рыб в реке Вуокса, которая протекает из Финляндии в Россию. На данном этапе идет возведение нерестилища для обитающих в реке форелей. Сообщает финская служба новостей Yle.

Проблема строительства в основном связана с проходящей поблизости гидроэлектростанцией энергетического концерна Fortum. Она жёстко регулирует поступление воды в водоём. В следствии чего уровень воды колеблется в течении суток, иногда показатели достигают колебаний в метр.

Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. К примеру, изучают распространение популяции сигнального рака из Финляндии в Россию.

Помимо этого, в финском Центре природных ресурсов собираются изучить риски миграции ладожского лосося. В том числе, риск распространения рыбных эпидемий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самой комфортной для проживания страной стала Финляндия.