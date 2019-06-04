Новые нерестилища позволят лососю из Ладоги подняться до Сайменсокого озера

Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. Фото: https://www.montanaangler.com
Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. Фото: https://www.montanaangler.com

Сейчас это невозможно, так как водоскат Иматранкоски — слишком сильное естественное препятствие для рыб.

Совместными усилиям Россия и Финляндия планируют улучшить популяцию рыб в реке Вуокса, которая протекает из Финляндии в Россию. На данном этапе идет возведение нерестилища для обитающих в реке форелей. Сообщает финская служба новостей Yle.

Проблема строительства в основном связана с проходящей поблизости гидроэлектростанцией энергетического концерна Fortum. Она жёстко регулирует поступление воды в водоём. В следствии чего уровень воды колеблется в течении суток, иногда показатели достигают колебаний в метр.

Также Россия и Финляндия совместно исследуют состояние водоема на другие показатели. К примеру, изучают распространение популяции сигнального рака из Финляндии в Россию.

Помимо этого, в финском Центре природных ресурсов собираются изучить риски миграции ладожского лосося. В том числе, риск распространения рыбных эпидемий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самой комфортной для проживания страной стала Финляндия.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
вуокса лосось россия Сайменское озеро финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПМЭФ-2019: транспортные ограничения, ожидания, итоги прошлого года
В бизнес-центр “Ренессанс” на Херсонской проходит эвакуация из-за задымления
12-летний подросток-диабетик отравился алкоголем в Выборге
Для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора ...
Американские компании посетят ПМЭФ вопреки бойкоту властей США
Новые нерестилища позволят лососю из Ладоги подняться до Сайменсокого озера
Суд рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов в размере более 21 млн. рублей
В Саду имени 9 января пройдет “Цветочный бал” для любителей бальных танцев