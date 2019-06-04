Заксобрание добавили 1 млрд фонду ОМС в Петербурге

В Санкт-Петербурге в бюджет фонда Обязательного медицинского страхования добавят около 1 млрд рублей. Деньги пойдут на приобретение медоборудования.

Сообщается, что на заседании Заксобрания Санкт-Петербурга поддержали идею увеличения бюджета Территориального фонда ОМС на текущий год. Проект поправок внес врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. В понедельник, 3 июня депутаты его поддержали.

Известно, что данные поправки предполагают увеличение бюджета фонда ОМС за счет денежных средств, оставшихся не потраченными за прошедшее время. Сумма составит порядка 1 млрд рублей. Подсчитывая «итого», получится, что в бюджете фонда страхования в этом году будет 109,7 млрд рублей. Известно, что эта цифра на 0,8% больше, чем было запланировано.

Деньги, которые остались «лишними» потратят на найм новых сотрудников медперсонала, на ремонтные работы в поликлиниках и закупку современного оборудования. Все это будет потрачено в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.