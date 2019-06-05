Мурино ищет инвестора для строительства стадиона

Власти города Мурино Всеволожского района Ленинградской области готовы предоставить инвестору участок земли 2,5 гектара для строительства стадиона, рассказал и.о. главы Администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый. Участок площадью 2,5 га находится в Западном Мурино неподалеку от будущей поликлиники и отдела полиции и его готовы отдать под застройку частному лицу. Только есть одно важное уточнение – необходимо, чтобы инвестор сам эксплуатировал объект, отметил Валерий Гаркавый. Дело в том, что бюджет Мурино порядка 300 млн рублей, и городу просто не потянуть новую статью расходов.

«Мы приглашаем бизнес», – обратился к застройщикам в ходе заседания Валерий Гаркавый.

Сейчас же на этом участке готов построить типовой спортивный комплекс «Газпром». Строительство, по словам Валерия Гаркавого, обойдется примерно в 400 млн рублей, а обслуживание – в 20 млн в год, если комплекс будет передан на баланс муниципалитета. На обслуживание у Мурино пока не хватит денег, отметил Валерий Гаркавый, даже введение платных абонементов не изменит ситуацию. Поэтому так важно, чтобы на строительство спортивного объекта отозвались инвесторы, которые после строительства готовы сами поддерживать его работу.

О том, что в Мурино важно привлекать инвесторов, на заседании отметил и генеральный директор Rocket Group Борис Латкин. Он предложил администрации Мурино создавать приглашения для инвесторов. Оформлять их так, чтобы они были четкие, чтобы второй стороне сразу было понятно, что от неё требуется.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что детские сады и школы Мурино привлекают жителей соседних районов.