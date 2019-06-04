Катар хочет обсудить Чемпионат мира по футболу на ПМЭФ

Катар до этого приезжал на VII культурный форум в Петербурге - на снимке Его Превосходительство министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин
Катар до этого приезжал на VII культурный форум в Петербурге - на снимке Его Превосходительство министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин

Делегацию государства возглавил заместитель премьера и глава МИД.

На экономический форум в Санкт-Петербурге прибудет делегация из Катара, сообщили Gazeta.SPb представители делегации 4 июня. Участие государства в ПМЭФ показывает подъем в отношениях России и Катара.

Делегацию возглавит заместитель премьер-министра и глава МИД Катара Его Превосходительство Шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани. Кроме этого ПМЭФ посетят министр финансов страны и другие высокопоставленные лица.

Посол Катар в РФ Фахад бен Мухаммед Аль-Аттия отметил, что делегация планирует обсудить вопросы энергетики, торговли, инвестиций. Кроме этого, в 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу; оргкомитет Катара хочет обсудить с российским опыт проведения турнира в 2018 году.

ПМЭФ запланирован на 6-8 июня.

Ранее Gazeta.SPb рассказала, как в Санкт-Петербурге пройдет экономический форум.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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