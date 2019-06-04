ПМЭФ-2019: транспортные ограничения, ожидания, итоги прошлого года

Участие в экономическом форуме, по оценкам, может принять около 20 тыс. человек. Фото: forumspb.com
Участие в экономическом форуме, по оценкам, может принять около 20 тыс. человек. Фото: forumspb.com

Уже 6 июня в Северной столице стартует ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)-2019. Сейчас в Петербург съезжаются участники из разных стран мира — это сказывается на движении транспорта, возможны пробки.

Коротко о ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – ежегодное событие, посвященное бизнесу и экономике, проходящее в Северной столице. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года в нём участвует Президент РФ. На событие съезжаются представители деловых кругов со всего мира. Их цель обсуждение вопросов экономики, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом, говорится на сайте ПМЭФ.

В 2019 году ПМЭФ будет проходить с 6 по 8 июня в Конгрессно-выставочном зале «Экспофорум» (Шушары, Петербургское ш., 64, корп. 1).

Что нового принёс ПМЭФ-2018

В 2018 году на площадке ПМЭФ собралось более 17 тыс. участников из 143 стран мира. Присутствовали более 200 глав иностранных и более 700 глав российских компаний. Всего прошло 150 деловых мероприятий в рамках четырех информационных блоков, а также 60 культурных мероприятий. Темой ПМЭФ стало «Создавая экономику доверия», а итогом — подписание 593 соглашений на общую сумму 2,625 трлн рублей. Одно из таких — соглашение о строительстве в городе Усть-Луга Ленинградской области завода стоимостью 1,5 млрд долларов США. Его подписали Российский фонд прямых инвестиций, японская компания Marubeni Corporation, Балтийская газохимическая компания (БГХК) и компания «Инваста Капитал». Планируется, что мощность завода по переработке природного газа в метанол составит 1,7 млн тонн в год, сообщается на сайте ПМЭФ. Стоимость проекта предварительно оценивается примерно в $20 млрд и делает его вторым крупнейшим проектом «Газпрома» после газопровода «Сила Сибири», писал dp.ru.

Это лишь один из небольших итогов ПМЭФ-2018. В целом же сами организаторы отзывались о событии так нём так: «По своему масштабу и результатам Форум вышел на новый уровень, ознаменовался новыми достижениями, и его справедливо можно назвать прорывным, новаторским и технологическим».

Что ждать от ПМЭФ-2019

Чем отличится ПМЭФ-2019 говорить пока рано, да и не совсем целесообразно – лучше судить по итогам. Между тем, программа уже известна и доступна на сайте. Судя по ней, в день будет проходить около 70 мероприятий. В среднем каждое будет длиться 1,5 часа, начиная с 09:00 и заканчивая в 19:00. В программе есть такие направления как «Международный молодежный экономический форум», «Человек – прежде всего» — всего направлений около 10. И это только то, что касается деловых событий. Еще запланированы презентационная программа, фестивальная и даже спортивная – правда, уже за пределами «Экспофорума».

Если же верить динамике, размещенной на сайте ПМЭФ, то можно предположить, что число участников в этом году вырастет и составит 18-20 тыс. человек. В 2016 году их было – 12 тыс., в 2017 – 14 тыс., а в 2018 – уже 17 тыс. человек. Такая же положительная динамика у количества мероприятий. Если в 2016 году их было 100, то в 2018 — 150, на которых выступили около 1000 спикеров. Если 2016 году было около 2,6 тыс. журналистов, то в 2018 – уже 4 тыс.

Транспортные ограничения во время ПМЭФ

ПМЭФ несомненно повлияет на экономические отношения России с другими странами, на развитие национальной и в том числе петербургской экономики. Как именно – станет известно после форума. Пока же, из-за того, что в Петербург едут со всего мира, в городе вводятся транспортные ограничения – они будут действовать с 5 по 9 июня.

Поскольку, в «Экспофорум» будут устремляться тысячи участников, будет затруднено движение по Пулковскому шоссе, Петербургскому шоссе, Московскому проспекту и Витебскому проспекту. Также пробки могут быть в Центральной части города, предупреждает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С 5 по 9 июня кроме того будут введены ограничения для движения и парковки транспортных средств у двух крупных объектов:

  • Основная площадка Мероприятия – КВЦ «Экспофорум» (Петербургское ш., д. 64, к.1);
  • Центр аккредитации № 1 – ПЦИЗ Юлмарт (Пулковское ш., д. 43, к. 2).

Также трудно будет припарковаться, сообщает КРТИ, в следующих местах:

  • Парковка А1 – у аэропорта Пулково;
  • Парковка А2 – у гипермаркетов «Лента» и «Масштаб»;
  • Парковка А3 – у ТРЦ «Лето»;
  • Парковка А4 – у гипермаркета «X5 Retail Group»;
  • Парковка А5 – у торгового комплекса «Касторама»;
  • Парковка В – у Переведенской ул.

Участники будут прибывать в аэропорт Пулково, на Московский и Финляндский вокзалы, поэтому здесь тоже могут возникнуть пробки и сложности с парковкой.

Подробная информация об ограничениях движения в связи с ПМЭФ, доступна на сайте КРТИ. Комитет приносит извинения горожанам за временные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на ПМЭФ-2019 участников и гостей будет кормить шеф-повар из Италии со звездой Мишлена.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
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