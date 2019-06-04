МФЦ Ленобласти теперь принимает через WhatsApp и Viber

Новый вид электронных услуг. Фото: pixabay
Новый вид электронных услуг. Фото: pixabay

Многофункциональные центры Ленинградской области опубликовали номер мобильного телефона, по которому через мессенджеры можно задать вопросы их руководителю.

Правительство Ленобласти разместили на своем сайте контактные данные, по которым любой гражданин может через WhatsApp или Viber связаться с руководителем МФЦ Ленинградской области Сергеем Есиповым.

В пресс-службе правительства также отмечают, что по данному номеру можно отправить начальнику отзыв или жалобу на работников офисов «Мои документы».

Известно, что проверку на актуальность и удобство данный проект провели в апреле. Тогда возможность рассказать о проблемах в работе руководителю МФЦ была предоставлена жителям Всеволожского района. Граждане оставляли как жалобы, так и хорошие отзывы.

Отметим, что при обращении через мессенджеры нужно полностью представиться (ФИО), назвать филиал и число, когда вы туда обратились. Также предстоит сообщить номер дела и обозначить саму услугу, за которой вы обращались в многофункциональный центр.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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