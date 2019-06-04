Петербуржцы смогут бесплатно прокатиться на речном такси

В честь празднования Дня России, 12 июня, жители Санкт-Петербурга получат возможность бесплатно покататься по живописным местам города на речном трамвае.

На один день в Северную столицу вернется проект речных трамваев, который был запущен в 2004 году.

Предполагается, что речной транспорт будет совершать несколько остановок: на набережной реки Фонтанки, Смоленки, Карповки, на Петровской косе, на пляже Балтийского бульвара. Об этом сообщают представители в группе «Друзья Карповки» в соцсети «ВКонтакте».

Также в программу мероприятия включены некоторые активности на станциях, в том числе поп-ап «Байдарко-бар» от «Друзей Карповки». Также волонтеры капитанских гичек «Проекта «Штандарт» проведут увлекательную экскурсию по «Центральному яхт-клубу».

Кроме того, представители Парка на Смоленке будут вести мастер-классы, на которых научат желающих делать воздушных змеев и кораблики, чтобы потом их запустить. Последним мероприятием станет пикник с пирогами от Waterfront на Юго-Западе, там же состоится викторина на тему водного транспорта.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге откроется выставка современной скульптуры.