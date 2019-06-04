Беглов: наработки предприятия «Радар ммс» стоит внедрять в «Умном городе»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с работниками АО «НПП «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Беглов побывал на предприятии «Радар ммс», которое является лидером в области производства приборостроения, программных обеспечений, электронных систем и тому подобного для спецназначения и использования в обществе. Например, в прошлом году предприятие произвели интеллектуальный автопилот, благодаря которому беспилотники могут обойтись лаже без логиста на земле.

Беглов выразил радость по поводу того, что постепенно компания стала переходить на производство гражданской продукции. Он изъявил желание закупать её и использовать в системе «Умный город». Так, можно использовать на благо Северной столицы теплорегуляторы, которые производят анализ теплоснабжение в квартирах, и радиоэлектронные счетные модули для счетчиков воды. Используя данную продукцию «Радара ммс» можно сократить ежегодные расходы в сфере ЖКХ на 22-35%.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.