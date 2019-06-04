В Красносельском районе Госавтоинспекция выявляет нарушителей, мешающих трамваям

Все хотят на "выделенку". Фото: pixabay

Все хотят на "выделенку". Фото: pixabay

ГИБДД вместе с работниками «Горэлектротранс»проверили, как соблюдают ПДД на Маршала Казакова.

Данный участок выбрали потому, что часто автомобилисты предпочитают там объезжать заторы по путям трамвая. Сотрудники ГИБДД выдвинулись туда с рейдом.

Проверке от ведомства подверглась территория от улицы Котина до Маршала Казакова, именно там по утрам собирается большая пробка.

В момент, когда ГИБДД проверяли участок, некоторые автомобилисты все-таки выехали на «выделенку». Всем нарушителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Отметим, что по данному маршруту двигаются два трамвая № 56 и №60. Утром они курсируют по городу с интервалом всего в три минуты.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.