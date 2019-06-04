В Петербурге башни противовоздушной обороны хотят использовать для экскурсий по крышам

В Северной столице 15 башен могут стать экскурсионными площадками для туристов.

В Петербурга Жилком всерьез думает над проектом создания легальных экскурсий на крыши. Задействовать башни противовоздушной обороны (МПВО). Такой проект может стать реальной альтернативой несанкционированным и не безопасным экскурсиям по высоткам.

Известно, что башни МПВО появились еще в 1930-х годах. Сейчас все они полуразрушены и нуждаются в ремонтных работах. Для экскурсий башни удобно использовать потому, что они имеют безопасный выход с чердака дома и перила. Власти города хотят привлечь для реставрации башен инвесторов.

Первая башня, скорее всего, откроется на набережной реки Мойки в Центральном районе. С этой башни открывается потрясающий вид на город, и она имеет удобный вход через черную лестницу, а не через главную парадную. То есть, жильцов дома никто не побеспокоит.

Отметим, в городе таких башен, которые подходят по параметрам для данного проекта властей – 15. Одна из них уже является площадкой для экскурсий и находится по адресу Лиговский проспект, 65.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.