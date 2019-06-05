Неизвестный поджег Mercedes Benz на Наставников и сбежал

Злоумышленник может получить до 5 лет тюрьмы или обязательных работ.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга во вторник 4 июня сгорел Mercedes. Полиция установила, что автомобиль кто-то поджег, сообщили Gazeta.SPb в полиции Санкт-Петербурга 5 июня.

Машина, стоявшая на пр. Наставников Санкт-Петербурга, принадлежала мужчине 1976 года рождения. Полицейские Петербурга передают, что автомобиль частично выгорел, но при пожаре никто не пострадал. Злоумышленника уже начали искать, а в полиции возбудили дело об умышленном уничтожении имущества. Согласно УК РФ, виновный в преступлении по этой статье может получить обязательные работы или тюремное заключение на срок до 5 лет.

Mercedes Benz C-230, бывший в употреблении, может стоить от 300 до 500 тысяч рублей, по данным в сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Зеленогорске сегодня утром локализовали пожар на складе стройматериалов.