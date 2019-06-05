Пожар на складе стройматериалов в Зеленогорске локализовали

Огонь разросся на площадь в 1000 м2, его тушат 60 спасателей МЧС Санкт-Петербурга.

Пожарные Санкт-Петербурга сообщили о локализации возгорания на складе строительных материалов в Зеленогорске, передают в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 5 мая. Пожар достиг площади в 1000 м2 утром в среду.

От ранга №2, который присвоили пожару, отказались в 07:01. О самом пожаре стало известно около 4 часов утра.

Пожар идет внутри помещения на ул. Красных курсантов, 16. Рядом расположена железная дорога, а в 100-150 метрах — заправка “Лукойл”, но до нее огонь не доберется. Вчера в Санкт-Петербурге и Ленинградской области температура поднялась до 28 градусов: при такой погоде пожары возникают часто. Остается надеяться, что огонь не перекинется на зеленые участки поблизости.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о пожаре в Курортном районе Санкт-Петербурга.