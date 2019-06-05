Пожар на складе в Зеленогорске достиг площади в 1000 м2

Уже сейчас на месте работают 60 спасателей МЧС. Фото: pixabay.com

Уже сейчас на месте работают 60 спасателей МЧС. Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС Санкт-Петербурга уже присвоили пожару ранг №2.

В Курортном районе Санкт-Петербурга спасатели тушат пожар: на складе в Зеленогорске горят строительные материалы, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга в среду 5 июня. Площадь возгорания достигла 1000 м2.

Пожар начался на ул. Красных Курсантов, 16. Вызов в пожарную часть поступил в 03:40, но прибывшие спасатели МЧС поняли, что им потребуется помощь: в 04:15 ранг повысили до №1бис, а в 05:20 — до ранга №2. Сейчас к месту ЧС съезжаются дополнительные экипажи пожарных.

Уже сейчас на месте возгорания работают 60 спасателей МЧС Санкт-Петербурга и 12 единиц техники. Пока что нет никакой информации о пострадавших. Причины пожары неизвестны, но вчера в Санкт-Петербурге и Ленобласти температура воздуха выросла до 28 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин и глава МЧС обсудили пожар на заводе в Дзержинске.