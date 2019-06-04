Путин и глава МЧС обсудили пожар в Дзержинске

Зиничев заявил, что нарушения безопасности на заводе должны были поправить до 26 августа.

Путин собирается обсудить с прокуратурой ситуацию на заводе “Кристалл”, где 1 июня начался пожар со взрывами веществ. Напомним, 89 человек пострадали при этом пожаре, 16 попали в больницу а еще 800 зданий получили повреждения.

Президент РФ обсудил ситуацию с главой МЧС Евгением Зиничевым. Тот заявил на заседании правительства 4 июня, что в апреля такой пожар на предприятии уже произошел и проверка показала наличие множества нарушений, которые должны были поправить до 26 августа.

Владимир Путин, комментируя слова Зиничева, заявил, что нужно выяснить, что именно на заводе собирались предпринять и что сделали на самом деле, раз ситуация дошла до взрыва.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Дзержинск приводят в порядок 2 тысячи человек после серьезного пожара.