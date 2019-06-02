Дзержинск приводят в порядок 2 тысячи человек

Фото: Вконтакте
Фото: Вконтакте

Местные жители проводят восстановительные работы после взрывов на заводе.

Об этом стало известно сегодня, 2 июня. Информацией поделился нижегородский губернатор Глеб Никитин, передают РИА Новости.

Сейчас, когда все самое страшное позади, нужно разбираться с последствиями инцидента. Разрушен не только завод «Кристалл», но также пострадали здания неподалеку – необходимо заменить окна в 452 домах. В некоторых из них размещены детские сады и школы.

В Дзержинске трудятся более двух тысяч человек – сотрудники предприятия, МЧС, МВД, военные, а также волонтеры.

«Отдельное спасибо родителям в детсадах и школах, они вышли на работы еще в субботу»,

— благодарит чиновник.

Городу оказывает помощь Нижний Новгород, который направил туда бригады своих управляющих компаний.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что количество пострадавших во взрывах в Дзержинске достигло 85. В самом Дзержинске и в ближайших поселках объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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