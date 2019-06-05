Нужны ли новые города в Ленобласти

В Ленинградской области активно развивается строительство — возникают новые города. Однако городской статус значит не только прибавку к местному бюджету.

Больше всего растет Всеволожский район

В Ленинградской области в непосредственной близости к Петербургу растут дома и численность жителей — сельские поселения превращаются в городские. Так, в мае 2018 городом стала деревня Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти с численностью в 25 тыс. человек. Совсем недавно, в марте 2019, городом стал поселок Мурино также во Всеволожском районе — тогда его численность была примерно 42 тыс. человек.

В России населённый пункт может приобрести статус города, если в нём проживает не менее 12 тысяч жителей. И всё же в России 208 из 1099 городов имеют статус города, хотя в них проживает куда меньше 12 тыс. человек.

Именно Всеволожский район считается самым быстро застраиваемым, поэтому и людей здесь становится всё больше. Согласно прогнозу дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, численность населения в поселениях, прилегающих к ТПУ «Девяткино» во Всеволожском районе, а их пять, уже к 2030 году достигнет 200 тыс. человек. Всего же к 2030 году в Муринском городском поселении, включая сам город Мурино, будет жить 94,7 тыс. человек, в Новодевяткинском – 29,9 тыс. человек, в Бугровском – 31,1 тыс. человек, в Кузьмоловском – 19,5 тыс. человек, в СП-б Новая Охта – 25,3 тыс. человек.

То есть чисто теоретически, в районе может появиться несколько новых городов. А учитывая то, что уже сейчас в Мурино по факту живет около 100 тыс. человек, о чем говорил 3 июня и.о. главы Администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый, и учитывая, что такими темпами население выросло с 2015 года, можно предположить, что городов около ТПУ «Девяткино» может стать гораздо больше. Только возникает вопрос, насколько местным жителям нужен городской статус.

Кроме того, населенные пункты, которые могут в перспективе стать городами есть не только на севере Петербурга, но и, например, на западе. Это Янино. Сейчас численность его населения уже близится к 9000 человек, и по оценкам экспертов, будет стремительно расти – за счет близости к КАД и ТЦ МЕГА Дыбенко, природной среды и малоэтажной застройки.

Что хорошего несет статус города

Если коротко, то преобразование муниципального образования в город увеличивает местный бюджет и перечень вопросов муниципального значения. Например, после того, как Мурино становится городом 3% НДФЛ переходит в бюджет Муринского городского поселения – это 16 млн рублей, сообщали в правительстве Ленобласти. Кроме того появляется возможность как городу участвовать в региональных и федеральных программах. Например, можно участвовать в федеральной программе «Городская среда» и получить в бюджет деньги на благоустройство.

Как рассказывал глава Мурино Валерий Гаркавый, с изменением статуса его администрация получает пять-шесть новых полномочий. Например, одно из них — возможность сносить объекты, незаконно построенные на территории муниципального образования.

Кроме того, обычно нужды города формально объемнее нужд деревни, поэтому власти относятся к ним должным образом. Кроме того статут города, как центра поселения, предполагает строительство новых поликлиник, школ, детских садов и прочего расширения социальной инфраструктуры. Также статус города подразумевает ускорение развития транспортной инфраструктуры. Например, Валерий Гаркавый 3 июня отметил, что уже в 2020 году Мурино будет обеспечена полная транспортная доступность.

Есть ли недостатки

Без минусов нет и плюсов. Присвоение статуса города в целом влияет на повышение тарифов на электроэнергию, кроме того отдельные категории граждан теряют льготы на оплату коммунальных услуг. Городские женщины работают на час больше, чем сельские. Ещё из недостатков можно отметить то, что проблемы плотной застройки после присвоения городского статуса никуда не исчезают — а даже, напротив, усиливаются. Вероятно, потому что население активно покупает жилье именно в городе, а не в деревне, за счет плюсов, которые обещаются городу — больше больниц, лучшая транспортная доступность и так далее.

Впрочем, то, как меняется жизнь в отдельном населенном пункте с присвоением ему статуса города, нужно рассматривать именно на его примере, а не в общем. Если говорить в целом, то статус города — это, наверное, больше хорошо, потому что привлекает в бюджет дополнительные деньги. Но то, почувствуют ли это увеличение жители, зависит от того, как средствами распорядится местная администрация. Кроме того, городской статус повышает престиж проживания в отдельной локации.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что застройщики понемногу покидать новый город Мурино – почти все дома готовы уже сейчас, хотя их планировалось построить к 2030 году.