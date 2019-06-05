Как правильно выбрать клининг?

Любое предприятие, ресторан или гостиница требуют ухода, чистоты и порядка. Именно поэтому услуги клининговых компаний так ценятся в наше время. Но как выбрать надёжного подрядчика? Какие компании действительно будут поддерживать в ваших помещениях идеальную чистоту, а какие испортят вам кожаные диваны и мраморную плитку в туалетных комнатах?

Редакция Gazeta SPb решила выяснить это у экспертов международной клининговой компании «Арома-Клининг», которая уже более 18 лет работает в Санкт-Петербурге.

С чего начать при выборе клининга?

Начать следует с осознания собственных целей. Какую задачу вы действительно хотите решить? Мы обычно выделяем три типа клиентов в зависимости от их целей:

1. Те, которые хотят снизить затраты на клининг, 2. Те, которые хотят получить первоклассный клининг, 3. Те, которые хотят получить хороший клининг за приемлемые деньги. Далее многие делают выбор, ориентируясь в первую очередь на стоимость услуг компании. Мы советуем сначала обратить внимание на другие критерии, выбрать самые подходящие для вас компании-кандидаты, а потом принимать решение, исходя из предлагаемой цены.

На какие критерии стоит обратить внимание?

Скорость реагирования и сервис

Компании высокого уровня ценят каждого клиента, поэтому в течение дня ваша заявка будет обработана. С вами свяжется специалист, чтобы понять ваши требования и назначить встречу для оценки помещения, где необходима уборка. Без подробного анализа объекта невозможно просчитать стоимость услуг. Менеджер компании должен лично взглянуть на помещение и оценить, сколько сотрудников, инвентаря и химии потребуется, чтобы обеспечить качественную уборку. Таким образом, мы бы не доверяли компаниям, которые сразу же называют вам цену за клининг.

Профессионализм

Поищите на сайте потенциального подрядчика информацию о регламентах и стандартах уборки, а также дипломы и сертификаты о прохождении тренингов, семинаров, обучающих программ. Профессионалы не скрывают, что постоянно совершенствуют свои навыки и получают новые знания. Не спорим, за профессионализм придется отдать чуть больше денег. Но в итоге вы сэкономите на ремонте. Профессионалы знают, как правильно ухаживать за всеми покрытиями и продлить срок их службы.

Качество

Понять, насколько качественно выполняется уборка можно с помощью фотографий с работами компании. Но это не самый эффективный способ. Если вы хотите проверить, насколько качественно подрядчик выполняет работу, просите провести клин-тест. Так вы увидите и возможности компании, и профессионализм сотрудников, и виды чистящих средств, которые используются. Ещё лучше посетить другие объекты компании. Спросите у потенциального подрядчика, с какими клиентами он сейчас работает. Узнайте контактные данные и поезжайте на объекты, чтобы понять, насколько фото на сайте передают действительность.

Репутация

Посмотрите отзывы в интернете и обратите внимание, реагирует ли компания на негатив, который есть всегда. Если представитель компании тактично ответил, принес извинения и дал понять, что ситуация была разрешена, то это хороший знак. Значит, во-первых, потенциальный подрядчик заботится о своей репутации, а во-вторых, он работает над ошибками, а значит совершенствуется. Ещё лучше, если у компании есть благодарственные и рекомендательные письма. Это говорит о хороших отношениях с клиентами и об уровне профессионализма компании.

Опыт

Этот критерий один из самых важных. «Новички» вряд ли успели набить шишки, а без них не обходится развитие любого бизнеса. Поэтому советую с осторожностью относиться к компаниям, функционирующим на рынке менее 5 лет. Вы же не хотите, полностью менять пол после «профессиональной уборки» или приобретать новую мебель? Поверьте, такие ситуации бывают. Иногда мы не просто очищаем поверхности от грязи, а избавляемся от результатов некачественного клининга, которые, к сожалению, не всегда возможно устранить. Оптимальный вариант – от 10 лет опыта. Специалисты таких компаний уже отработали большое количество приёмов, знают, как работать с разными поверхностями и какую химию лучше применять. Чем опыта больше, тем надежнее.

Инвентарь и химия

Инвентарь клининговой компании не ограничивается лишь вёдрами, мопами и перчатками. У компаний высокого уровня должны быть мощные моющие пылесосы для послестроительной уборки, снегоуборочная техника для зимних работ, всевозможные инструменты для очистки крыш от наледи, техника для полировки поверхностей, аппараты высокого давления для промывки фасадов, а также более сотни видов профессиональной химии. Здесь стоит ещё раз акцентировать внимание: моющие и чистящие средства должны быть профессиональными. А самое главное, чтобы их умели правильно применять.

Не зная верных пропорций, можно запросто сжечь поверхности кислотой, неправильно подобранной насадкой на поломоечной машине поцарапать пол. Есть ещё нюансы: в медицинских учреждениях, на пищевых производствах применяются свои виды химических средств, а в помещении, где находятся дети или аллергики, обязательно должны применяться гипоаллергенные средства. Химия подбирается индивидуально в зависимости от объекта и пожеланий заказчика.

В профессии клинера гораздо больше тонкостей, чем принято думать. Представьте, если вашу компанию закроют на неделю из-за неправильно проведённой уборки? Советуем лишний раз уточнить у подрядчика, какой химией будут обрабатываться ваши помещения – это лучше узнать заранее, чем потом нести миллионные убытки.

Внешний вид

Ещё советуем обратить внимание на наличие или отсутствие формы у клинеров: внешний вид сотрудника – это визитная карточка компании, показатель уважения к клиентам и заказчикам. Если она чистая, опрятная и аккуратная, то это говорит о том, что и к своей работе сотрудники подходят ответственно и с должным вниманием.

Оформление сотрудников

Юридические тонкости тоже важны. Сотрудники обязательно должны быть оформлены, иметь все разрешительные документы, чтобы не было рисков не пройти проверку налоговой или трудовой инспекции. Компании, экономящие на персонале, рискуют подвести клиентов. Деятельность предприятия, которое обслуживает клининг могут приостановить из-за проблем с документами или сотрудники могут просто не дойти до места работы, так как их могут задержать по причине отсутствия разрешительных документов.

Исходя из вышеперечисленных критериев, подготовьте вопросы менеджеру клининговой компании, которые можно задать на личной встрече. Ответы на них охарактеризуют потенциального подрядчика в полной мере и приведут вас к долгосрочному сотрудничеству. Такие рекомендации дали эксперты «Арома-Клининг» тем, кто ищет надежную клининговую компанию для бизнеса. Берите на заметку!