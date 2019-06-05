СК установил личность убийцы спецназовца в Подмосковье

Уже четверых участников драки задержали. Фото: Pixabay
Уже четверых участников драки задержали. Фото: Pixabay

Мужчину, который нанес смертельный удар, разыскивают.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Информацию подтвердили в Следственном комитете, передают РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить, кто именно достал нож и ранил им в самое сердце ветерану боевых действий. Пока что его не удалось задержать.

На данный момент поймано уже четверо участников конфликта – ведомство хочет их арестовать до выяснения всех обстоятельств дела. Уточняется, что многие участники конфликта – уроженцы стран СНГ.

Напоминаем, что все случилось в Подмосковье в ночь с 1 на 2 июня. Молодой спецназоцев увидел, как на улице толпа мужчин избивают неизвестного. Он вмешался в драку, за что был убит ножом. Смерть от ножевого ранения наступила практически мгновенно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно о первом подозреваемом в убийстве спецназовца. Белянкин-старший заявил, что большинство мужчин, участвующих в потасовке, покинули Россию, но Армения, по его словам, обещала всех выдать в случае необходимости.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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