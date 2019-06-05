По КАД разбросаны овощи и фрукты после ДТП

Водитель тоже получил травмы, но, кажется, не серьезные. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водитель тоже получил травмы, но, кажется, не серьезные. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В жестком столкновении больше всего пострадали машины и продукты.

Инцидент случился сегодня, 5 июня, на 116-м километре внешнего кольца КАД. Обо всем сообщили очевидцы, а также пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорогу не смогли поделить двое – грузовик и минивэн. Как именно все произошло – не уточняется. Известно лишь, что в результате по дороге разлетелись фрукты и овощи, которые перевозил водитель минивэна. Сам мужчина, по словам очевидцев, «головой стукнулся хорошо», так что ему понадобилась помощь врачей. Петербуржцы уверены, что ему повезло выжить в такой аварии.

«Водила живой, родился «в бронежилете»,

— пишет один из пользователей.

После ДТП водители начали жаловаться на пробки – затор и так был из-за закрытого участка между Парашютной улицей и проспектом Культуры, но стал еще серьезнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за пострадавшим в ДТП на КАД Петербурга прилетел вертолет.