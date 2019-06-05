За пострадавшим в ДТП на КАД Петербурга прилетел вертолет

Сейчас на участке КАД нет пробки. Фото: https://vk.com/spb_today

Сейчас на участке КАД нет пробки. Фото: https://vk.com/spb_today

Четыре машины столкнулись на 67 км кольцевой дороги в среду.

На КАД Санкт-Петербурга столкнулись четыре автомобиля, сообщили в управлении ГИБДД Санкт-Петербурга в среду 5 июня. Машины Opel, Mitsubishi, Hyundai и Infinity ехали в одну сторону. Авария произошла на 67 км между Московским и Пулковским шоссе.

В аварии пострадал лишь водитель Opel Corsa, мужчина 29-ти лет. Поскольку из-за тяжелой дорожной ситуации к месту ДТП машина “Скорой помощи” не могла быстро доехать, то на КАД Санкт-Петербурга прилетел санитарный вертолет, рассказывают очевидцы в социальной сети. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивают как средне тяжелое.

Сейчас в Санкт-Петербурге 4 балла пробок, по данным сервиса Яндекс.Пробки. Участок КАД Санкт-Петербурга уже освободили от помех и сейчас движение на нем осуществляется свободно.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге на Караваевской мужчина пролетел из машины до гаражей.