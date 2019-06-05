Гонщик на Караваевской пролетел из машины до гаражей

Машина столкнулась с двумя иномарками и перевернулась на бок. Фото: скриншот видео
Машина столкнулась с двумя иномарками и перевернулась на бок. Фото: скриншот видео

Мужчина попал в больницу Санкт-Петербурга с тяжелыми травмами.

В Рыбацком водитель-гонщик попал в ДТП на Караваевской и пролетел из машины до гаражей у дороги, сообщили очевидцы в социальной сети 5 июня. Мужчина попал в больницу в находится в тяжелом состоянии, уточняют в УГИБДД Санкт-Петербурга.

Свидетели передают, что 30-летний мужчина за рулем разогнал свою Mazda 3 чуть ли не до 150 км/ч. Машина “прыгала” через “лежачих полицейских”, выезжала на встречную полосу и в итоге спровоцировала аварию с двумя иномарками. По информации Госавтоинспекции, автомобиль столкнулся с Renault Sandero и Ford Kuga, обеими машинами управляли женщины.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что Mazda получила тяжелые повреждения и перевернулась на бок. Gazeta.SPb не может показать эту съемку — операторы не сдерживали эмоции, рассказывая о ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что кто-то на Ford попал в ДТП и бросил иномарку у здания полиции Петербурга.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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