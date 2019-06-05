В Петербурге Ford протаранил иномарку и бросил машину у отделения полиции

Оба авто были помяты. Фото:
Оба авто были помяты. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВК

Водитель Ford двигался по встречной полосе и въехал в припаркованную на обочине машину, после чего скрылся с места ДТП.

Авария произошла в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 5 июня. Ford ехал по встречной полосе на Псковской улице и помял стоявший на парковке автомобиль марки Mazda. После этого предполагаемый виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Однако, далеко горе-водитель не уехал. Через какое-то время машину предполагаемого нарушителя нашли неподалеку, на Витебской улице. Как выяснилось, прямо напротив расположено отделение полиции. Возможно, нерадивый автовладелец пошел добровольно сдаваться сотрудникам правоохранительных органов.

Очевидцы в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» сообщают, что в салоне владельца авто не было.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Минюсте хотят ввести в России новый вид алиментов для детей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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