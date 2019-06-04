В Минюсте хотят ввести в России новый вид алиментов для детей

Министерство юстиции РФ разработало проект, судя по которому разведенным родителям нужно будет дополнительно отчислять деньги за жилье ребенка.

На сайте проектов новых нормативно-правовых актов появилась информация о том, что при разводе один из родителей будет обязан выплачивать денежные средства, которые пойдут на оплату жилья ребенка.

Те граждане, чьи дети проживают отдельно от них, будут совершать подобные выплаты. Отмечается, что ребенка в начале нужно признать нуждающимся в улучшении жилищных условий. А семья, где он живет, должна предоставить доказательства того, что их финансов недостаточно для того, чтобы приобрести новую жилплощадь.

О точной сумме ежемесячного платежа в рамках данного проекта не сообщается, так как его будет определять в частном порядке суд. Это позволит более тщательно разбираться в отдельных ситуациях, одновременно соблюдая интересы и взрослых, и детей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.