Кагарлицкий покидает «Динамо» ради СКА

За сезон хоккеист будет зарабатывать 70 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники. Уточняется, что контракт подпишут на три года. Каждый сезон один из лучших хоккеистов «Динамо» будет получать 70 миллионов рублей.

Напоминаем, что Дмитрий Кагарлицкий начал свою карьеру в «Атланте» в 2006 году. Он успел поиграть за «Крылья Советов», «Металлург Нк», «Донбасс», «Севарсталь». В «Динамо» нападающий пришел в 2018 году. В прошлом сезоне он стал лучшим снайперов команды в регулярном чемпионате. Он также является частником двух матчей звезд КХЛ и действующий член сборной России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в августе «Зенит» может провести матч против «Барселоны» в Санкт-Петербурге. Испанская газета утверждает, что сине-бело-голубые предложили «Барсе» провести в Санкт-Петербурге встречу 1 августа этого года. Также отмечается, что переговоры между клубами уже вовсю идут, и матч может пройти сразу после выступлений «Барселоны» в Азии.