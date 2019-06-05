Россиян хотят поощрять за отказ от пластиковых пакетов

Минприроды планирует ввести систему скидок в торговых сетях для бережливых покупателей.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, который выступил с предложением в рамках ПМЭФ.

Он считает, что покупатели захотят отказаться от пластиковых пакетов, если у них будет за это какой-то бонус. В качестве поощрения думают ввести скидки в некоторых магазинах и сетях. Кобылкин отметил, что отказаться от пластика сразу невозможно.

«Сказать «давайте уберем пластик, стекло, железо из оборота» — это невозможно, и надо это понимать»,

-подчеркнул глава Минприроды.

Он считает, что его инициатива полезна для всех – и для магазинов, и для покупателей, и для экологии.

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