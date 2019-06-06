Отпуск дорогам: пробки на лето покидают Петербург

Летом Петербург забывает о пробках — они остаются разве что на выезде из города в пятницу. Или порой возникают стихийно — как это прогнозируется сейчас из-за ПМЭФ.

Лето освободило дороги Петербурга

Пришло лето и Петербург стал немного свободнее от пробок. Что вполне логично: детей больше не везут в школы и сады, а многие взрослые уезжают в отпуск за город или на дачу. Даже если брать только детей, то на 2015 год в Петербурге насчитывалось 470 тыс. школьников, но ожидалось, что к 2020 году их будет 500 тыс. На 2017 год в Северной столице было порядка 250 тыс. воспитанников детских садов. И если считать, что хотя бы половину школьников и воспитанников детских садов возили в течение года на машине, то в среднем, дороги этим летом станут свободнее примерно на 300 тыс. автомобилей.

По статистике «Яндекс. Пробок» самый свободный от пробок месяц в Петербурге – это июль, поскольку многие петербуржцы уезжают в отпуск и на дачу.

Летом, также по данным «Яндекс. Пробки», пропадает утренний час-пик. То есть с 08:00 до 10:00 дороги также слабо загружены, как и днём. Зато вечерний час-пик, с 17:30 до 19:30, остается на том же уровне. Что касается дней недели, то самый загруженный день в Петербурге – пятница. В субботу дороги освобождаются в два раза, а в воскресенье в четыре раза.

Пробки остаются из-за любви к дачам

И хочется сказать, что летом автомобилисты Петербурга могут вздохнуть спокойнее, однако, если учитывать дачный сезон, два дня в неделю на выезде из города в пробках постоять придётся.

Сколько дачников в Петербурге, точно сказать невозможно, как нельзя и предугадать, сколько петербуржцев поедет в отпуск в отдельные летние выходные. Зато известно, что летом, больше всего заторов возникает на выезд из города в пятничный вечер. Так, с 15 до 19 часов пробки составляют 7 баллов. Больше всего их возникает, по данным «Яндекс. Пробки», в районах Мурино, Всеволожска, Янино, Усть-Славянки, Славянки, Металлостроя, Колпино, Тельмана, Пушкина, Павловска, Ижоры, Красного Села, Гатчины, Ропши, Всеволожска и Кипени. Можно даже утверждать, что выезжая из Петербурга летним вечером в пятницу есть 100% вероятность встать в пробку.

А вот возвращение в Петербург, вечером воскресенья, проходит легче, потому что некоторые дачники предпочитают возвращаться утром в понедельник. Однако в пробку есть риск встать на Мурманском, Киевском, Московское, Красносельском, Колтушском, Петергофском и Петрозаводском шоссе, по статистике «Яндекс.Пробки».

В Петербурге, по последней статистике ГИБДД, около 2,5 млн автомобилей и примечательно, что по показателю автомобилизации уже в 2017 году Северная столица обгоняла Москву (300 автомобилей на 1000 человек) – и число машин продолжает стремительно расти.

Если, по данным «Яндекс. Пробки», в период с января по март средний балл пробок в Петербурге – 6 баллов, то в летний сезон, можно предполагать, он снижается как минимум на балл-два. Но с другой стороны, учитывая туристические потоки, иногда, особенно в дни праздников или фестивалей, может и не снижаться. Вот, например, в Петербурге уже ожидают серьезных пробок в связи с ПМЭФ, который пройдет с 6 по 8 июня. Gazeta.SPb писала, что на событие приедут около 20 тыс. гостей.