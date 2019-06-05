Жители Адмиралтейского не хотят вечеринки для гостей ПМЭФ под окнами

В арт-пространстве в особняке общества «Пальма» планируют устроить прием для участников мероприятия.

О негодовании петербуржцев стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем рассказывает издание «Фонтанка».

Жители переулка Пирогова не хотят слушать музыку до полуночи – они хотят выспаться. Петербуржцы уверены, что им не удастся, потому что экономическая элита будет веселиться весь вечер до поздней ночи. Для участников ПМЭФ выступит группа SPAM и джазовая группа.

Также горожане отметили, что уже сообщили о своем несогласии в комитет по законности и в полицию. Впрочем, рассчитывать на то, что мероприятие отменят вряд ли стоит – ПМЭФ уже не первый раз проходит в Санкт-Петербурге.

Напоминаем, что до этого протестовали жители улицы Рубинштейна, так как в Петербурге планировалось проведение мероприятия «открытый микрофон». На гала-концерте должны были выступить резиденты StandUp на ТНТ.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что комитет по культуре может перенести фестиваль StandUp на Рубинштейна в другое место.