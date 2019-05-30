Комитет по культуре может перенести фестиваль StandUp на Рубинштейна в другое место

Улица Рубинштейна. Фото: Википедия
Улица Рубинштейна. Фото: Википедия

О том, где состоится фестиваль комиков, станет известно в пятницу, 31 мая. Будет учитываться мнение жильцов Рубинштейна.

Где пройдет праздник стенд-ап комиков решат уже завтра на совещании с местными жителями, рассказали в комитете по культуре.

Слух о том, что от проведения фестиваля с «открытым микрофоном» на улице Рубинштейна отказались на 100 процентов – не подтвержден.

Известно, что завтра состоится встреча организаторов мероприятия и жителей «барной» улицы. Если «орги» не смогут договориться с населением, им придется искать новую площадку для предстоящего события.

Отметим, что в Петербурге планировалось проведение на Рубинштейна мероприятия «открытый микрофон». На гала-концерте должны были выступить резиденты StandUp на ТНТ.

На официальном сайте StandUp фестиваля также сообщали, что на улице Рубинштейна с 14 по 16 июня ограничат движение транспорта.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что улицу Рубинштейна сделают пешеходной ради фестиваля комиков.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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