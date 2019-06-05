В Невском районе рядом с пешеходным переходом сбили мужчину

Мужчина лежит на проезжей части, возле машины предполагаемого участника ДТП. Фото: Telegram/Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер
Мужчина лежит на проезжей части, возле машины предполагаемого участника ДТП. Фото: Telegram/Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер

Происшествие случилось на пересечении улиц Бабушкина и Шелгунова.

Об инциденте на дороге сообщают очевидцы. В на канале Telegram Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер разметили информацию, что в Невском районе сбит пешеход. Авария произошла вечером 5 июня.

На данный момент участники происшествия выставили аварийный знак. Пешеход был сбит вблизи пешеходного перехода. На место вызвали сотрудников скорой помощи. О состоянии пострадавшего пока ничего не изветсно. Мужчина лежит на проезжей части, возле машины предполагаемого участника ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Директор нижегородской турбазы извинился за то, что дети с ВИЧ не попали на отдых
Горящий вблизи КАД Volkswagen Touareg блокировал проезд в обе стороны
В Невском районе рядом с пешеходным переходом сбили мужчину
Стали известны подробности встречи Путина и Си Цзиньпина
Пожар на складе в Курортном районе тушили почти 13 часов
В Гатчинском районе избавились от 9 стихийных свалок
В Выборге начался ремонт трех улиц
Жители Адмиралтейского не хотят вечеринки для гостей ПМЭФ под окнами