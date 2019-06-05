В Невском районе рядом с пешеходным переходом сбили мужчину

Происшествие случилось на пересечении улиц Бабушкина и Шелгунова.

Об инциденте на дороге сообщают очевидцы. В на канале Telegram Мегаполис. Санкт-Петербург. Питер разметили информацию, что в Невском районе сбит пешеход. Авария произошла вечером 5 июня.

На данный момент участники происшествия выставили аварийный знак. Пешеход был сбит вблизи пешеходного перехода. На место вызвали сотрудников скорой помощи. О состоянии пострадавшего пока ничего не изветсно. Мужчина лежит на проезжей части, возле машины предполагаемого участника ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек.