На Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек

В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

Инцидент случился сегодня днем, 5 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области, а также очевидцы.

По предварительным данным, на Витебском проспекте не смогли поделить дорогу две машины – легковушка и «Газель». После столкновения водитель автомобиля вышел из транспортного средства и был сбит «МАЗом», который проезжал мимо.

Петербуржцы, которые стали свидетелями аварии, рассказывают, что виновником первой аварии стал водитель легковушки, который влетел в «Газель». Они также уверяют, что пострадал только один человек – мужчина получил серьезные травмы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по КАД разбросаны овощи и фрукты после ДТП. В страшной аварии пострадали машины, продукты и водитель – он сильно ударился головой, но о его состоянии ничего неизвестно.