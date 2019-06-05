На Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек

В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
В ДТП пострадал один человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчина получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

Инцидент случился сегодня днем, 5 июня, в Московском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленинградской области, а также очевидцы.

По предварительным данным, на Витебском проспекте не смогли поделить дорогу две машины – легковушка и «Газель». После столкновения водитель автомобиля вышел из транспортного средства и был сбит «МАЗом», который проезжал мимо.

Петербуржцы, которые стали свидетелями аварии, рассказывают, что виновником первой аварии стал водитель легковушки, который влетел в «Газель». Они также уверяют, что пострадал только один человек – мужчина получил серьезные травмы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что по КАД разбросаны овощи и фрукты после ДТП. В страшной аварии пострадали машины, продукты и водитель – он сильно ударился головой, но о его состоянии ничего неизвестно.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дтп московский район пешеход пострадавший
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка уверяет, что ее икона замироточила после крестного хода
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что она ...
Ургант раскритиковал решение вырезать сцены из фильма «Рокетмен»
Пулково ожидает 260 самолетов в дни ПМЭФ
На Витебском случилось сразу два ДТП. Пострадал один и тот же человек
Россиян хотят поощрять за отказ от пластиковых пакетов
Инструкция: как попасть в форты Кронштадта
В Ленобласти начали избавлять дороги от пыли