Горящий вблизи КАД Volkswagen Touareg блокировал проезд в обе стороны

О происшествии и пробке на дорогах сообщили очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Информация о дорожном происшествии была размещена в социальной сети в группе “ДП и ЧП. Санкт-Петербург” около 19:00. По словам очевидцев происшествия, проезд в обе стороны по пути на КАД со стороны Агалатово был блокирован.

Позже стало известно, что на дороге загорелся автомобиль Volkswagen Touareg.

“Volkswagen Touareg горит по пути на КАД со стороны Агалатово, ни в ту ни в другую сторону проезда нет”, — сообщают в соцсети.

Также очевидцы рассказали, что все автовладельцы из-за затора были вынуждены разворачиваться. На место происшествия прибыли пожарные. О пострадавших информации нет.

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