На ПМЭФ-2019 презентуют новейший электромобиль от Mercedes-Benz

Полноприводный премиальный электромобиль ранее был представлен на международном автосалоне в Париже осенью 2018 года.

На Петербургском международном экономическом форму, который будет проходить с 6 по 8 июня в выставочном комплексе “Экспоформу” можно будет увидеть разработку немецкого автопрома. Ценители “зеленых” технологий смогут рассмотреть электромобиль от Mercedes-Benz, сообщает Фонд “Росконгресс”.

Это первая модель линейки EQ — “электрического” бренда автомобильного гиганта. Аббревиатура EQ расшифровывается как Intelligence – “электрическая интеллектуальность”. Автомобиль оснащен инновационной высоковольтной аккумуляторной батареей, на которой способен преодолеть расстояние свыше 450 км. Заряжать батарею можно от сети переменного тока — в домашних условиях и на общественных зарядных станциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Адмиралтейского не хотят вечеринки для гостей ПМЭФ под окнами.