На ПМЭФ-2019 презентуют новейший электромобиль от Mercedes-Benz

Это первая модель линейки EQ - “электрического” бренда автомобильного гиганта. Фото: Фонд “Росконгресс”
Это первая модель линейки EQ - “электрического” бренда автомобильного гиганта. Фото: Фонд “Росконгресс”

Полноприводный премиальный электромобиль ранее был представлен на международном автосалоне в Париже осенью 2018 года.

На Петербургском международном экономическом форму, который будет проходить с 6 по 8 июня в выставочном комплексе “Экспоформу” можно будет увидеть разработку немецкого автопрома. Ценители “зеленых” технологий смогут рассмотреть электромобиль от Mercedes-Benz, сообщает Фонд “Росконгресс”.

Это первая модель линейки EQ — “электрического” бренда автомобильного гиганта. Аббревиатура EQ расшифровывается как Intelligence – “электрическая интеллектуальность”. Автомобиль оснащен инновационной высоковольтной аккумуляторной батареей, на которой способен преодолеть расстояние свыше 450 км. Заряжать батарею можно от сети переменного тока — в домашних условиях и на общественных зарядных станциях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Адмиралтейского не хотят вечеринки для гостей ПМЭФ под окнами.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Mercedes-Benz ПМЭФ-2019 электромобиль
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На ПМЭФ-2019 презентуют новейший электромобиль от Mercedes-Benz
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