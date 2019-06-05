Ученые сняли на камеру тайную жизнь кошек

На улице ленивые домашние кошки бдительны, активны и любят целоваться.

Ученые прикрепили миниатюрные камеры к 21 домашней кошке, но 16 животных согласились носить их на себе. Впрочем, этого хватило, чтобы выяснить, насколько насыщена тайная жизнь кошек, когда они гуляют на улице сами по себе — без присмотра владельцев.

Записи показали, что заведомо ленивые домашние питомцы становятся гораздо более бдительными и активными, когда находятся в одиночестве. Также было обнаружено, что кошки удивительно часто общаются друг с другом, приближаясь к неизвестным им животным, и трутся носами в«эскимосском поцелуе».

Как рассказал один из исследователей, кошки считаются относительно ленивыми, особенно по сравнению с собаками. Но на улице они стали сверхактивными. Они изучали свое окружение, иногда в течение получаса или более. И хотя кошки очень территориальны, они редко дрались с другими кошками, с которыми сталкивались. Часто они просто сидели в паре метров друг от друга до получаса, возможно, оценивая соперника. И довольно часто приветствовали друг друга, слегка касаясь носом. Кроме того, животные на улице мяукали меньше, чем дома и вокализация звучала по-другому.

Исследование заняло четыре года. Для наблюдения использовались миниатюрные инфракрасные камеры с 2.5-часовым временем автономной работы. За кошками следили в разное время суток. Изначально камеры закрепили на 21 животном. Но только 16 приняли их.

Остальные отказались носить устройства и отчаянно пытались избавиться от слежки. Более того, одна мать-кошка была такой независимой, что увидев камеру на спине своего котенка, начала его избивать.

Эксперимент показал, что если кошки знают, что за ними наблюдают владельцы, то это сильно меняет их поведение.

«Кошки ведут себя по-другому, когда человек рядом», — отмечают ученые.

Исследование опубликовано в научном журнале Applied Animal Behavior Science.

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