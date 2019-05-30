Ученые рассказали о том, что миллионы лет назад вместо Петербурга был Тропический океан

Палеонтолог, доктор биологических наук Павел Скучас рассказал о том, что 385 миллионов лет назад до нашей эры на месте Северной столицы был океан.

В нем находился небольшой островочек, где обитали беспозвоночные животные и растения. Кусочек суши не был интересным в плане живности. Можно было увидеть только насекомых вроде многоножек, клещей, а также пауков.

— Позже на территории Ленобласти нашли останки огромных артродир, поглощавших все на своем пути. Эти зверюги являлись родственниками другого чудища — североамериканского дунклеостея, который в длину был около в семи метров, а весил и вовсе тонну», – рассказал ученый.

Отметим, что, скорее всего, ни в самом Санкт-Петербурге, ни в Ленобласти не было динозавров. Потому что еще ни разу археологи не находили их останков.

— Разумеется, это не означает, что динозавров здесь не водилось, — прокомментировал палеонтолог. Ведь есть вероятность того, что кости динозавров были смыты ледниками.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге во время рейдов произошло массовое задержание как минимум 28 мигрантов.