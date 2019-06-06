В России верующие отмечают праздник для православных Вознесение Господне

В Российской Федерации отмечается православный праздник – Вознесение Господне.

Праздник Вознесение Господне отмечают не только в России, но и люди, исповедующие религию православия, по всему земному шару. Известно, что данное празднество отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник знаменует собой память том, как прошел последний день Иисуса Христа, на земле.

Вознесение Христа произошло на склоне Елеонской горы, где Иисус благословил своих учеников и вознесся на небеса. На этом месте спустя несколько веков царица Елены велела построить храм. Во время празднества в этом святом мете соберутся, чтобы помолиться, паломники из многих стран.

Отметим, что в день перед Вознесением Господня завершится 40-дневное пасхальное празднование.

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