В России верующие отмечают праздник для православных Вознесение Господне

В храмах идут службы. Фото: flickr.com
В храмах идут службы. Фото: flickr.com

В Российской Федерации отмечается православный праздник – Вознесение Господне.

Праздник Вознесение Господне отмечают не только в России, но и люди, исповедующие религию православия, по всему земному шару. Известно, что данное празднество отмечается на 40-й день после Пасхи. Праздник знаменует собой память том, как прошел последний день Иисуса Христа, на земле.

Вознесение Христа произошло на склоне Елеонской горы, где Иисус благословил своих учеников и вознесся на небеса. На этом месте спустя несколько веков царица Елены велела построить храм. Во время празднества в этом святом мете соберутся, чтобы помолиться, паломники из многих стран.

Отметим, что в день перед Вознесением Господня завершится 40-дневное пасхальное празднование.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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