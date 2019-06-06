На проспекте Ударников столкнулись две иномарки. У водителей разборки

Виновник выясняется. Фото:
Виновник выясняется. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВК

В Санкт-Петербурге две машины иностранного производства «поцеловались» на участке проспекта Ударников.

Известно, что инцидент произошел на дороге Красногвардейского района Санкт-Петербурга в четверг, 6 июня. Две иномарки, двигаясь по проспекту Ударников, не справились с управлением и столкнулись. Авария произошла на выезде из жилого двора.

Об автотранспортном происшествии сообщили очевидцы в ВКонтакте в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Помимо этого сообщается, что на месте аварии уже образовалась пробка. Двое автомобилистов – хозяев транспортных средств сейчас разбираются в том, кто виноват. Никто в ДТП не пострадал.

Обе иномарки получили повреждения. На место уже выехали сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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